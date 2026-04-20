El Govern i ERC impulsen un consorci d’inversions per garantir la despesa estatal en infraestructures a Catalunya

La iniciativa preveu la creació d’una societat mercantil conjunta, co-governada per l’Estat i la Generalitat, que permetria al govern català tenir veu i vot en la planificació i execució de les inversions al territori.
La consellera d’Economia, Alicia Romero, defensa que aquest mecanisme és essencial per revertir la “desinversió crònica” que, segons diversos informes empresarials, Catalunya arrossega des de fa dècades.
Tant el Govern com ERC asseguren que el Ministeri de Transports ha donat el vistiplau preliminar al projecte. El text es debatrà al Congrés el 28 d’abril, on necessitarà el suport dels partits que habitualment donen estabilitat al govern espanyol.
Junts rebutja el model i reclama la transferència directa dels fons
El tràmit parlamentari, però, es preveu complicat. Junts per Catalunya ja ha anunciat que votarà en contra. El seu portaveu, Josep Rius, defensa que els recursos s’haurien de transferir íntegrament a la Generalitat, i considera que la fórmula pactada entre Govern i ERC és insuficient. A més, interpreta l’acord com un moviment dels republicans per justificar un eventual pacte pels pressupostos catalans.
ERC manté les negociacions pressupostàries
Tot i que el consorci no desbloqueja automàticament els comptes, ERC assegura que les converses continuen. El portaveu republicà, Isaac Albert, afirma que el Govern “va complint la seva paraula” i que encara hi ha marge per arribar a un acord.
L’executiu català manté l’objectiu d’aprovar els pressupostos abans de l’estiu, amb la voluntat de donar estabilitat i impulsar les inversions pendents al país.