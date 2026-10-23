El Govern i els ramaders demanen calma pel brot del virus Shamonda en tres granges de Girona

El Govern de la Generalitat i el sector ramader han fet una crida a la calma després de la detecció d'un brot del virus Shamonda en tres explotacions lleteres de les comarques gironines. Les autoritats insisteixen que es tracta d'una malaltia que no es transmet dels animals als humans i que, per tant, no comporta cap risc per als consumidors ni per al consum de llet i productes derivats.
La preocupació s'ha intensificat en les darreres hores arran de la mort d'un home infectat pel virus a França. Tot i això, les autoritats recorden que l'afectat patia una immunodeficiència greu i que encara s'estan investigant les causes exactes de la mort.
Què és el virus Shamonda i com afecta el bestiar?
En el bestiar boví, el virus Shamonda es transmet principalment a través de la picada d'insectes vectors. Els animals afectats poden presentar símptomes com febre, diarrea i una reducció temporal de la producció de llet, però la malaltia no obliga al sacrifici dels caps de bestiar.
Davant aquesta situació, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat tant als consumidors com als professionals del sector. El titular d'Agricultura ha destacat la ràpida detecció dels casos a Catalunya, un fet que atribueix a la professionalitat dels ramaders i al nivell de modernització de les explotacions del país.
Els ramaders alerten de l'impacte econòmic del brot
Malgrat la calma sanitària, el sector adverteix de les conseqüències econòmiques que pot tenir la malaltia per a les explotacions afectades. Segons el responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos, Jordi Cros, la producció de llet pot disminuir entre un 10% i un 20% durant l'episodi de la malaltia.
A la pràctica, això pot representar una pèrdua d'uns 15 litres de llet per vaca i dia, una reducció significativa per a les granges afectades i que pot repercutir directament en els seus ingressos.