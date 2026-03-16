Francisco Ibáñez torna als carrers de Barcelona

Diuen que ningú no mor si se segueix parlant de la seva persona. I això és el que està passant amb Francisco Ibáñez, l'historietista que va fer feliç (i ho segueix fent) a tantes persones i que ha traspassat generacions. A banda dels seguidors dels seus còmics, qui sobretot manté viu el seu llegat és la seva filla, la Núria Ibáñez, que ha acceptat la invitació de La Ciutat i que s'ha acostat fins a La Rambla de Barcelona per compartir les coses que s'estan fent per recordar la figura del gran dibuixant.
Estimat per diferents generacions
El creador de sèries immortals com 'Mortadelo y Filemón', '13, Rue del Percebe', 'Rompetechos' o 'Pepe Gotera y Otilio' continua viu en l'imaginari col·lectiu, i l'homenatge d'aquest 2026 ha estat, sens dubte, un dels més especials. Ens ho ha explicat la seva filla, que ha pogut conversar una estona amb Miriam Franch, amb qui ha compartit l’emoció de la família en veure com la ciutat de Barcelona segueix abraçant l’obra del seu pare: "Ha estat un cap de setmana d'emoció increïble. És molt especial veure com encara avui es fan coses tan maques en record seu", explicava.
Cinc diorames per explicar-ne l'univers
L’acte central del Dia Ibáñez ha estat la presentació i distribució de cinc diorames que reprodueixen en 3D alguns dels seus personatges i escenaris més emblemàtics. Tots estan repartits per diferents punts de Barcelona, i es poden visitar de manera permanent. Aquests són els punts on es poden trobar:
- Biblioteca Gabriel García Márquez, amb un autorretrat d’Ibáñez al seu estudi.
- FNAC, amb una espectacular recreació de '13, Rue del Percebe'.
- Llibreria Nausicaä i Norma Còmics, on s'aniran alternant dos diorames itinerants.
- Escola Joso, amb un 'Rompetechos' fidelíssim.
- Oficines de Penguin Random House, amb una escena de 'Mortadelo y Filemón'.
A més, dues peces més circularan per esdeveniments com el Saló del Còmic de Barcelona, la Feria del Libro de Madrid o la Comic Con de Màlaga, mantenint viu l'homenatge durant tot l’any. I, com no podia ser d’altra manera, tots els diorames inclouen el famós ratolinet, aquell detall juganer que Ibáñez amagava a tantes vinyetes.
Una obra per riure i aprendre
Un dels objectius d'aquesta celebració és apropar la figura d'Ibáñez als més petits. La Núria reivindica la importància del còmic com una porta d'entrada a la lectura: "Els nens poden aprendre a llegir d’una manera divertida i amena amb els còmics del meu pare. És fonamental que hi tinguin accés des de petits." Avui dia, biblioteques i escoles incorporen les seves obres a projectes de lectura, garantint així la continuïtat d'aquest patrimoni cultural.
La tipografia d'Ibáñez, un llegat etern
En el marc d'aquesta commemoració, l’Editorial Bruguera ha presentat la tipografia digital oficial de Francisco Ibáñez, creada a partir del seu letteringoriginal. "És un altre motiu d’emoció. La lletra del meu pare era preciosa i molt reconeixible. Digitalitzar-la ha estat complex, però permet que formi part del futur", explica la Núria. Aquest lettering, que durant dècades Ibáñez dibuixava manualment en cada portada i cada bombolla, formarà ara part de materials promocionals, reedicions i nous projectes culturals.