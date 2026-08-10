Flores para Ariana: Antonio Pampliega dona veu a les dones afganeses silenciades per la guerra

Coincidint amb el cinquè aniversari del retorn dels talibans al poder a l’Afganistan, el periodista i reporter de guerra Antonio Pampliega ha presentat Flores para Ariana, una novel·la que recull les vivències de moltes dones afganeses que ha conegut al llarg dels seus anys de cobertura al país.
L’autor explica que la història va néixer durant els deu mesos que va passar segrestat per Al-Qaeda a Síria. Amb paper i bolígraf com a única via d’escapament, va començar a escriure una obra que inicialment no tenia la intenció de publicar, sinó de regalar a la seva germana.
La protagonista, Ariana, és un personatge de ficció construït a partir de testimonis reals de dones víctimes de matrimonis forçats, abusos i discriminació. Pampliega assegura que moltes de les situacions que apareixen al llibre estan inspirades en casos reals que va documentar durant la seva trajectòria professional a l’Afganistan.
El periodista lamenta que, cinc anys després de la caiguda de la democràcia afganesa, moltes de les restriccions que descriu a la novel·la continuïn vigents. Segons explica, l’exclusió de les dones de l’educació i de la vida pública demostra que el país ha retrocedit cap a escenaris molt similars als de la primera etapa del règim talibà. Més enllà de la guerra i la violència, Flores para Ariana també reivindica les històries d’amor, amistat i resistència que sovint queden fora dels titulars.
Per a Pampliega, humanitzar les víctimes i posar nom a les seves històries és essencial per entendre la realitat dels conflictes i les conseqüències que tenen sobre milions de persones.