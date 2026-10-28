La Fiscalia demana llibertat vigilada per a 46 menors detinguts durant els saquejos al centre de Barcelona

La Fiscalia de Menors de Barcelona ha sol·licitat mesures de llibertat vigilada i la prohibició de participar en manifestacions per a 46 menors d'edat detinguts durant els saquejos i aldarulls registrats dissabte passat al centre de Barcelona.
Segons han informat fonts judicials, diumenge es van demanar aquestes mesures per a 29 menors, xifra que es va ampliar amb vuit casos més dilluns i nou més aquest dimarts. La previsió és que al llarg de la resta de la setmana una desena de menors detinguts passin cada dia a disposició del ministeri públic.
A banda de les mesures de control i seguiment, la Fiscalia també ha demanat l'internament en un centre de justícia juvenil per a sis menors implicats en els incidents. D'aquests, almenys tres ja han ingressat en aquests equipaments per ordre judicial.
Discrepància en el nombre de menors arrestats
Les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra i la Fiscalia no coincideixen pel que fa al nombre de menors detinguts durant els disturbis. El cos policial va informar inicialment de 130 detencions, de les quals 76 corresponien a menors d'edat.
Tanmateix, la Fiscalia de Menors eleva aquesta xifra fins als 89 joves arrestats. De moment, no ha transcendit el motiu d'aquesta diferència entre les dades aportades per les dues institucions.
La Fiscalia reforçarà la guàrdia davant noves mobilitzacions
Davant les noves convocatòries juvenils previstes per a aquest dissabte a Barcelona, i que podrien derivar en episodis similars als de la setmana passada, la Fiscalia ha anunciat que reforçarà el servei de guàrdia.
L'objectiu és poder atendre amb més agilitat els possibles detinguts que es puguin produir durant la jornada, tant si són menors com majors d'edat, en un context de màxima vigilància per part de les autoritats després dels incidents viscuts al centre de la ciutat.