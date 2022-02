Fichar o no fichar a Haaland

Eso en un club como el Barcelona no es nada fácil. El peso es considerable y la presión que debe soportar el jugador también . Hay muy pocos jugadores en el mundo que puedan desempeñar ese rol en los grandes equipos europeos, de ahí que estén muy cotizados y su precio sea desorbitado e incluso muchas veces casi prohibitivo.

El Barcelona lo sabe, y a pesar de las enormes dificultades económicas que ha atravesado y atraviesa la entidad es consciente de que hay pocos jugadores que te garantice. Resultado seguro y éxitos en la actualidad. Eerling Haaland pasa en estos momentos por ser , junto a MBappé , el más desequilibrante. Quien se haga con el control del delantero noruego se habrá garantizado goles casi para una década lo cual es una auténtica barbaridad. El esfuerzo económico da la sensación de que merecerá la pena.

Cuanto tiempo tardará en salir otro ariete de esas características ? Es casi imposible de saber pero además la competencia siempre será feroz para llevarse a estos jugadores . Si tú ya tienes a Haaland te despreocupas de esa despiadada carrera por las estrellas. Ese puesto, el de goleador, el más caro y más difícil de encontrar, ya lo tienes cubierto.

Soy muy partidario de intentar fichar a Haaland por más que algunos gestos o tics suyos no me acaben de convencer. Tiene que pulir algunos detalles de su carácter , que por otra parte a lo mejor le han hecho así de competitivo, pero no soy partidario de volverse loco. Llegar hasta donde se pueda llegar y no volver a hacer un Coutinho, un Griezmann o un Dembelé que han dejado a la institución como está .

La lástima es que se escapó el Llamado plan B. La Juventus estuvo muy lista y fichó por 75 M de euros a uno de esos jugadores diferenciales en ataque como es Vlahovic. Eso además convierte a Haaland si excluimos a MBappé que parece que tiene cerrado su acuerdo con el Real Madrid aún más en una Pieza única en el mercado . Si el Barcelona no la adquiere corre el riesgo de quedarse atrás en la lucha de los grandes .