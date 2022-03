El fichaje de Ferran Torres

Y todo ello a pesar de que estamos hablando de un jugador de 22 años con un enorme recorrido, que puede amortizarse fácilmente, y que además está demostrando que tiene un claro perfil Barcelona, ADN Azulgrana y una polivalencia extraordinaria que le convierte en un jugador muy útil y utilizable en todos los puestos de la delantera.

A mí personalmente me parece una apuesta muy interesante. Un jugador muy joven, con una enorme calidad técnica, muchísimo talento y con la madurez suficiente que le han dado sus años en el Valencia y su experiencia en el fútbol británico.

Es verdad que en estos primeros partidos en los que ha tenido mucha continuidad y ha sido titular indiscutible en la delantera del Barcelona no contaba con el acierto necesario que se le presumáis el exige a un delantero de primer nivel y más de un equipo como el Azulgrana. El partido del Nápoles queda siempre en el recuerdo como un encuentro en el que Ferran pudo haber sentenciado ya en la vida y no haber obligado al equipo a ir a Nápoles a rematar la faena y sufrir más de la cuenta. Pero Ferran estaba allí, creó buena parte de las oportunidades y demostró que sabe estar en el lugar del delantero. Un problema mayor sería si no fuera capaz de generar oportunidades y estuviera fuera del juego sin participación, sin influencia y siendo intrascendente. Poco a poco estamos viendo como Ferran va creciendo también junto con el equipo y su entrenador le hecho partícipe en prácticamente todos los partidos como titular indiscutible porque le considera un jugador fundamental. Creo también que Xavi no quiso darle descanso ninguno de los partidos después del choque de ida frente al Nápoles para evitar que el jugador se bloqueara o que la gente pensaba que le señalaba por no haber estado acertado de cara al gol.

Xavi supo manejar magníficamente la situación y el recuperar moralmente al futbolista que a buen seguro hará goles. Porque Ferran ha hecho muchos goles en la selección española sin ser un centro delantero o un goleador nato y tiene unas cifras más que significativas en una selección, la española, que tampoco es que tenga demasiado Gol.

Estoy convencido de que Ferran Torres dará muchas tardes y noches alegres al barcelonismo y que justificara con creces la inversión de su fichaje porque lo tiene prácticamente todo y sobre todo mucho tiempo además del enorme talento. No lo duden