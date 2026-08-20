"Ara hi ha molts més espais on cantar en català i amb bones condicions"

Sis anys després de néixer en plena pandèmia, Les Al·lèrgiques al Pol·len asseguren que ja han deixat enrere l'etiqueta de grup emergent.
En una entrevista a La Brúixola d'Estiu, la Marina Rico i l'Ona Salabert han repassat la trajectòria de la banda, marcada per una evolució constant del seu so i per un creixement que no esperaven quan van començar tocant "per passar-s'ho bé". Les integrants del grup també han destacat el canvi que ha viscut la música en català durant els últims anys, amb més espais, festivals i oportunitats per als artistes del país. Tot i això, consideren que encara hi ha barreres importants per als grups formats per dones i reclamen més apostes per la diversitat dins dels cartells musicals.
La banda presentarà pròximament un nou disc, gravat amb la producció d'una membre del grup, i afronta amb il·lusió cites destacades com l'actuació a les festes de Gràcia divendres 21 d'agost i el concert de la Mercè al Bogatell al setembre. Un escenari que, asseguren, continua sent un somni complert malgrat l'experiència acumulada.