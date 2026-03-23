Fantasies sexuals: el desig que no sempre volem complir

Les fantasies sexuals formen part natural de la ment humana i es defineixen com representacions mentals que generen excitació o interès sexual, ja siguin buscades o espontànies. Tal com explica el psicòleg David Cueto, "una fantasia és una representació mental que ens genera una imatge o un interès sexual", i la seva presència acostuma a correlacionar-se amb una major activitat sexual. A més, aquestes fantasies no sempre tenen com a objectiu fer-se realitat, sinó que sovint responen a desitjos simbòlics o emocionals, com la necessitat de connexió, afecte o validació.
El psicòleg també destaca que hi ha diferències generals en el contingut de les fantasies segons el gènere, tot i que amb molta variabilitat individual. Mentre que en alguns casos els homes tendeixen a imaginar escenaris més visuals i explícits, en les dones solen aparèixer elements més contextuals i emocionals. A nivell científic, es fa una distinció important entre parafília i trastorn parafílic: el primer fa referència a interessos sexuals diferents o minoritaris, mentre que el segon implica malestar o perjudici significatiu. En aquest sentit, Cueto recorda que "el límit entre el que és normal i el que no ho és és molt polèmic i no hi ha consens clar".
Finalment, la conversa aborda la influència de la pornografia i la importància del consentiment. Segons Cueto, el problema no és tant el contingut de les fantasies com la manera com es porten a la pràctica: "sense consentiment i respecte cap a l’altra persona és on apareix el component patològic". També alerta que certs continguts poden transmetre una visió distorsionada de les relacions sexuals, especialment entre els més joves. En canvi, compartir fantasies dins d’un marc de comunicació i confiança pot reforçar el vincle de parella i contribuir positivament al benestar emocional i sexual.