L’Ajuntament de Barcelona desplega un pla pioner contra el racisme estructural

Barcelona desplegarà durant la pròxima dècada un pla antiracista transversal que afectarà àmbits com l’habitatge, l’educació, la salut, la participació ciutadana o l’atenció institucional. El projecte contempla 23 mesures principals i més de 100 accions concretes, amb un pressupost de 3,5 milions d’euros i la participació de totes les àrees municipals. Entre les iniciatives destacades hi ha protocols contra la discriminació immobiliària, reforç dels canals de denúncia i formació obligatòria en antiracisme per al personal municipal.
En una entrevista a La Bruíxola, Maria Eugènia Gay, tinenta d’alcaldia de Drets Humans, ha assegurat que el pla respon a “un moment històric complex” marcat per “l’auge dels discursos i delictes d’odi”. La tinenta d’alcaldia ha defensat que Barcelona vol passar “de la declaració a l’acció” i convertir l’antiracisme en “un eix transversal de govern”. També ha confirmat la creació d’un Observatori Antiracista de Barcelona, que comptarà amb participació de la societat civil, experts i equips tècnics per fer seguiment de les mesures.
L’Ajuntament també posa el focus en la prevenció dels discursos d’odi a les xarxes socials i en la protecció dels col·lectius més vulnerables, especialment infants i persones racialitzades. Segons Gay, el consistori reforçarà l’acompanyament jurídic i psicosocial a les víctimes de discriminació a través de l’Oficina per la No Discriminació. Barcelona defensa, a més, que el seu model pot convertir-se en una referència europea en polítiques antiracistes gràcies a la col·laboració amb organismes internacionals com la UNESCO i la ECCAR.