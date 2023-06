Europa s'ha d'implicar en la crisi de l'aigua

La crisi climàtica que aquests dies es tradueix en un episodi greu de sequera a la regió mediterrània, necessita del compromís d’Europa i de polítiques específiques. És per aquest motiu que els tres representants de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb presidència catalana, s’han unit per demanar a la Unió Europea un compromís ferm per lluitar contra aquesta manca d’aigua. De tot plegat hem parlat amb la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya

CANVI CLIMÀTI, PROBLEMA DE TOTS

Tot i que potser el canvi climàtic no afecta de la mateixa manera a tot el territori europeu, si que suposa un perill evident pel continent. A l’àrea mediterrània, un dels principals efectes és la sequera. És per això que calen mesures per adaptar-nos que passen per incrementar l’eficiència de la gestió de l’aigua, millorar les infraestructures de regeneració de l’aigua i pensar quins són els usos més adients per aquest bé tant escàs.

Mireia Boya ha recorda que al gener es va aprovar la Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic amb més de 300 polítiques que s’haurien d’incloure per fer front a aquesta situació. Una d’aquestes mesures està centrada exclusivament en la sequers: la circularitat de l’aigua.

REPTES DE FUTUR

Segons apunta Boya, el canvi climàtic ja està aquí en forma de sequera, d’inundacions i de temperatures extremes però si no s’actua amb urgència i es prenen mesures transversals en molts àmbits, la situació serà irreversible.

Entre els principals reptes es troba la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle abans del 2050 i la reducció en un 55% de les emissions al 2030.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic lamenta que durant les darreres dècades, a Catalunya no s’han fet inversions en renovables, tot i que ara, el govern està fent un gran esforç. El mateix passa, assegura Boya, amb la gestió de l’aigua.