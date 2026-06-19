"Estic fent caixes per acomiadar-me d'unes parets que m'han vist néixer"

L’encariment dels lloguers impacta també en el teixit cultural de Barcelona. En aquest context, el Jove Teatre Regina, al barri de Gràcia, abaixarà el teló definitivament després de 38 anys d’activitat. La companyia 'La Trepa', responsable de la sala des del 1988, assegura que el tancament no respon a una crisi interna, sinó a la decisió de la propietat de no renovar el contracte i posar l’edifici a la venda.
La directora, Mariona Campos, explica que la notícia va arribar de manera sobtada: “Va ser una setmana abans que el contracte arribés al seu final i va ser sorprenent per part nostra”. Aquesta manca de temps ha fet inviable trobar alternatives: “No hem tingut gaire marge de maniobra”. Els intents de negociació tampoc han prosperat. L’opció de compra queda fora de l’abast econòmic del projecte. “Es parlen d’unes xifres que el projecte no pot assumir”, afirma Campos, que recorda que el teatre familiar “és deficitari si no s’ajuda d’alguna forma”. Tot i el tancament, la direcció defensa la bona salut del Regina: “No és un problema de falta de públic ni d’interès”. En gairebé quatre dècades, la sala ha acollit més de 10.500 funcions i ha superat els dos milions d’espectadors. Ara, amb el tancament imminent, l’equip busca opcions per reubicar el projecte, tot i les dificultats. “Donar-te tres mesos de marge per buscar una sortida és molt poc temps”, lamenta la directora.
A nivell personal, el comiat té un fort component emocional per a Campos, que va assumir la direcció el 2013 seguint el llegat dels seus pares. “És com acomiadar el germà petit”, confessa. El tancament coincideix, a més, amb un període difícil: “Vaig començar aquest trienni enterrant el meu pare... i el tanco enterrant el teatre”. Malgrat tot, Campos manté viva l’esperança: “El Regina només perd el continent, però no el contingut. L’esperit seguirà endavant”.