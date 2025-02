Error o provocació?

No és la primera vegada que l’Iván Jiménez ens porta campanyes desastroses, però les d’avui, a més, són inquietants.

La tornada a l'escola

Al 2020, El Corte Inglés va treure una campanya que va encendre les xarxes socials. Per promocionar la tornada a l’escola van fer un seguit de fotografies de lo més normal però el problema va ser quan van decidir retallar aquestes imatges per posar-les a les marquesines i alguna cosa no va sortir del tot bé.

En una d’aquestes imatges es veia a un nen a dalt d’una cadira però la imatge estava retallada de tal manera que semblava que el nen s’havia penjat. Quan veus la imatge sencera es pot veure com el nen està saltant a la cadira, però si la veus retallada, és realment impactant.

La samarreta de la polèmica

Si un personatge és polèmic als EEUU és Kaney West. D’ell es pot esperar qualsevol cosa, però ningú es va veure venir que invertís una gran suma de diners per anunciar una pàgina web on venia un únic producte: una samarreta blanca amb l’esvàstica nazi en negre.

Evidentment, les reaccions no es van fer esperar i tampoc les conseqüències per a ell, i és que els seus representants han trencat tota relació i la pàgina web on venia els seus productes l’ha cancel·lat.

La pregunta és: provocació o error?

Com sempre, ja sabeu que l'Iván Jiménez ens proposa un enigma. T'atreveixes a jugar?