Els Premis MentesAMÍ reconeixeran els projectes d’educació mediàtica més innovadors

La Fundació Atresmedia celebrarà el pròxim 17 d’octubre la cinquena trobada MentesAMÍ, una cita que reconeix la tasca dels docents i dels centres educatius que impulsen projectes d’educació mediàtica. La directora adjunta de la Fundació Atresmedia, Susana Gato García, ha explicat a La Ciutat que l’objectiu és oferir als professors eines útils per aplicar a l’aula.
“És una cita que ja s’ha convertit en un referent per als docents”, ha assegurat Gato García, que ha destacat que els professors podran participar en ponències d’experts i tallers sobre qüestions que preocupen els educadors.
280 projectes presentats
Els Premis MentesAMÍ formen part d’un projecte més ampli de la Fundació Atresmedia i s’estructuren en quatre grans categories: l’impuls del pensament crític, la creativitat audiovisual responsable, els valors i la convivència, i la competència digital.
En aquesta edició s’hi han presentat 280 projectes de centres de primària, secundària i formació professional de tot l’Estat. Segons Gato García, les candidatures demostren el compromís dels docents, que desenvolupen aquestes iniciatives més enllà de les seves tasques habituals.
“Tenim uns professors molt compromesos, que fan projectes molt innovadors i que, a més del seu dia a dia, ja prou complicat, dediquen encara més temps a posar en marxa aquestes iniciatives per als seus alumnes”, ha explicat.
Projectes amb continuïtat i capacitat de rèplica
Per poder optar als premis, els projectes han d’estar en funcionament al centre educatiu i tenir una durada mínima d’un any o haver-se desenvolupat durant el curs corresponent a la convocatòria.
El jurat també valora que les iniciatives es puguin replicar en altres centres i que impliquin, a més dels alumnes, les famílies i l’entorn. Igualment, es tenen en compte la innovació, el treball conjunt entre diferents classes o la col·laboració entre diverses etapes educatives.
“Valorem molt positivament que el projecte involucri les famílies i l’entorn i que treballi d’una manera innovadora”, ha subratllat la directora adjunta de la Fundació Atresmedia.