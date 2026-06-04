Els docents rebutgen el preacord entre els sindicats majoritaris i Educació

Els docents catalans han dit 'no' al preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d’Educació. El 65% dels professionals que han participat en la consulta l’han rebutjat. Davant d’això, USTEC reprendrà les mobilitzacions demà mateix, quan hi ha convocada una vaga a tot Catalunya i una manifestació central a Barcelona. En canvi, Professors de Secundària signarà igualment el document, perquè argumenten que el seu col·lectiu sí que l’ha avalat.
En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical hi han votat més de 60.600 docents, l’equivalent a un 61% del total de la plantilla, i prop de 40.000 han estat contraris al pacte. En canvi, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació, i aquí ha guanyat el 'sí'.
Més vagues i una nova crida a Niubó
Per tant, aquesta consulta ha acabat de desfer la unitat sindical. D’una banda, hi ha USTEC, majoritari al sector, que assumeix el resultat i reactiva les protestes a partir de demà mateix. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha fet una crida a adherir-se a la vaga de demà i a manifestar-se a partir de les 12 del migdia des de l'Arc de Triomf i fins al Parlament. A més, tenen la intenció de convocar-ne de noves la setmana vinent, quan està prevista la visita del Papa a Catalunya. "Decidirem com seran les noves vagues col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i amb la nostra afiliació", ha afegit.
Segura també ha demanat una reunió demà mateix amb la consellera d’Educació, Esther Niubó, per reprendre les negociacions i continuar-les, si cal, de cara al curs vinent. Alhora, ha fet autocrítica i ha admès que potser es van “precipitar” signant el preacord la setmana passada.
Divisió sindical
Ben diferent és el posicionament de Professors de Secundària, que celebra en un comunicat haver consolidat els guanys, tot i que adverteix que "la lluita no acaba aquí". I ben lluny d’aquest sindicat hi ha CGT i la Intersindical, que havien fet campanya pel 'no' a la consulta i estan satisfets amb els resultats. En aquest cas, demanen fins i tot el cessament de Niubó. Descarten, això sí, fer una vaga indefinida durant el que queda de curs.