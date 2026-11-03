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Els ciberatacs a les neveres dels supermercats s’estenen per Europa

Els experts alerten que els dispositius connectats a internet han d’estar actualitzats i protegits

Redacción

Barcelona |

Imagen del interior de un supermercado en Francia

Diversos supermercats de Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, Suècia, Irlanda, Estònia i Finlàndia han patit ciberatacs que han fet pujar sobtadament la temperatura de neveres i congeladors. El mateix modus operandi ja s’havia detectat l’11 d’octubre en establiments de França, on es van fer malbé productes frescos.

Algunes de les empreses afectades han denunciat els fets a la policia, tot i que, de moment, no se sap qui hi ha al darrere ni se n’ha reivindicat l’autoria. Tampoc no hi ha indicis d’una finalitat econòmica.

Els dispositius connectats, una possible porta d’entrada

José Luis Muñoz, professor i investigador del grup de seguretat de la informació de l’UPC, assegura que tot apunta que es tracta d’un atac coordinat. Segons explica, si fos una avaria, estadísticament afectaria un o alguns dispositius, però en aquest cas l’escala internacional i l’acció simultània fan pensar en un ciberatac.

L’expert recorda que molts electrodomèstics i dispositius estan connectats a internet, cosa que permet gestionar-los a distància però també pot obrir la porta als ciberdelinqüents si no estan ben protegits. Les contrasenyes febles, els programes antics o una mala configuració poden facilitar l’accés.

La seguretat s’ha de planificar des del principi

Muñoz reclama més implicació als fabricants, que han de mantenir els dispositius i corregir les vulnerabilitats de seguretat. També assenyala que les empreses han de protegir la infraestructura que envolta aquests aparells i evitar que quedin exposats directament a internet.

Entre les mesures recomanades hi ha actualitzar els dispositius, limitar els punts d’accés, controlar qui hi pot entrar i activar sistemes de doble autenticació. L’expert defensa que la seguretat no s’ha d’afegir al final, sinó que s’ha de tenir en compte des del mateix disseny del producte.

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