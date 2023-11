Divendres de cultura a 'La Brúixola'

Comencem amb una exposició de la mà de Robert Calvo, que ens proposa la "Space Discovery-The Exhibition", una mostra que permet al públic conèixer la història dels vols tripulats a l'espai, des dels orígens fins a les missions actuals. També anem al teatre amb l'obra "Pols de diamant" i dediquem un espai a la lectura parlant dels llibres guanyadors del Premi Planeta 2023: "Las hijas de la criada" de Sonsoles Ónega i "La sangre del padre" d'Alfonso Goizueta.

Continuem 'La Brúixola de la cultura' amb quatre propostes de sèries històriques que ens porta el Jaume Mas: la nova temporada de 'The Crown', 'Masters of Air', 'La edad dorada' i 'Peste'. Acabem amb música i la Marta Lozano que ens explica tots els detalls de la gala dels premis Latin Grammys i ens porta l'agenda musical de la setmana que passa per artistes com Pablo Alborán, Marc Seguí o Els Catarres.