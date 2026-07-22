Desarticulat un clan familiar que traficava amb armes des de Sant Feliu i que era dirigit des de la presó

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada exclusivament al tràfic d'armes i munició que operava des de Sant Feliu de Llobregat. El cas ha sorprès els investigadors perquè el líder del grup, un home de 37 anys, dirigia tota l'activitat des de la presó, on està intern de manera continuada des de l'any 2009.
La investigació, batejada com a cas Seven, va començar a principis d'aquest any després que els Mossos detectessin que aquesta xarxa havia subministrat armes a un grup juvenil violent investigat anteriorment. Les indagacions van permetre descobrir una estructura familiar en què el líder continuava gestionant personalment les compravendes, mentre la seva parella i la seva filla formaven el nucli dur de l'organització a l'exterior.
Segons els investigadors, el clan operava de dues maneres. D'una banda, disposava d'un estoc propi d'armes i munició que emmagatzemava principalment al domicili familiar. De l'altra, funcionava sota demanda, actuant com a intermediari per aconseguir armament específic per a altres grups criminals. El líder negociava des de la presó els preus, les formes de pagament i els punts de trobada.
La investigació també ha revelat la participació activa de la filla del líder, que s'encarregava de promocionar les armes disponibles gravant vídeos on mostrava les seves característiques. Aquest material s'utilitzava posteriorment per oferir-les als possibles compradors.
Els Mossos asseguren que les armes no anaven destinades a col·leccionistes ni aficionats al tir, sinó a organitzacions criminals de Catalunya, de diferents punts de l'Estat i fins i tot de França. Entre el material amb què traficaven hi havia pistoles, escopetes, fusells d'assalt, armes de guerra com AK-47 o AR-15, granades, munició de múltiples calibres i fins i tot bastons-escopeta artesanals.
L'operatiu policial, desplegat el passat 7 de juliol, va culminar amb nou detinguts i deu escorcolls, entre els quals la cel·la del cap de l'organització. Els agents van intervenir 45 armes, més d'un miler de cartutxos, un llançacoets antitanc sense càrrega explosiva, una granada de mà inert i un escut balístic.
La Policia Nacional va participar en un dels escorcolls clau de la investigació. En aquesta actuació conjunta es van localitzar 38 pistoles Glock falsificades preparades per ser distribuïdes al mercat negre. Segons l'inspector Carlos Gil, la retirada d'aquest armament és especialment rellevant perquè evita que acabi en mans de grups criminals i pugui ser utilitzat tant en enfrontaments entre delinqüents com contra qualsevol ciutadà.
Tot i les detencions i el material intervingut, la investigació continua oberta en altres punts de l'Estat sota la direcció de la Policia Nacional.