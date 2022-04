Costarà més lligar ara que ja no durem mascareta? (Humor)

Avui a la secció d'humor dels tribuneros fem tertúlia imaginant si ara, que ja haurem d'anar sense mascareta en interiors, ens costarà més lligar als que no som guapos.

Es dispararan les visites als dentistes per arreglar les dentadures que no calia mostrar fins ara?

Recordarem que haurem de tornar a fer somriures forçats que ja no fèiem?

No hauríem de fer una adaptació gradual, és a dir, portar ni que sigui mascaretes més petites un temps? Com reaccionaran la gent que s'ha conegut en pandemia i que encara no s'havia vist la boca?

En fem humor i ho comentem irónicament al nits de ràdio amb David Cervelló