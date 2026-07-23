Rodalies: la normalitat a les línies R2 Nord i R11 no es recuperarà fins, com a mínim, la setmana vinent

La normalitat al servei de Rodalies de les línies R2 Nord i R11 no tornarà, com a mínim, fins a la setmana vinent. Així ho ha avançat el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, després de l'incident registrat a Vallbona, que ha obligat a interrompre la circulació de trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu.
Segons ha explicat Santano, la prioritat dels equips tècnics és ara reomplir amb formigó l'esvoranc que s'ha produït en el marc de les obres de soterrament de la infraestructura ferroviària a Montcada i Reixac i garantir la seguretat de tota la zona afectada. El responsable de Transports ha indicat que dissabte es podran oferir més detalls sobre les causes de l'incident.
Les causes de l'esvoranc, encara sota investigació
De moment, el Ministeri de Transports evita especular sobre l'origen del moviment de terres. Tot i això, el regidor de Nou Barris, Xavier Marcè, citant informació facilitada per ADIF, ha apuntat que el forat podria estar relacionat amb la presència d'aigües freàtiques en una zona especialment sensible per la proximitat del Rec Comtal i del riu Besòs.
Milers d'usuaris afectats per les incidències a Rodalies
L'accident ha generat importants afectacions a dues de les línies amb més volum de passatgers de la xarxa ferroviària catalana. Des d'aquest dimecres, els viatgers de les línies R2 Nord i R11 han hagut de reorganitzar els seus desplaçaments habituals davant la interrupció del servei en el tram afectat. Molts usuaris han expressat el seu malestar per una nova incidència en un any especialment complicat per a Rodalies, marcat per diverses avaries, incidències operatives i vagues que han alterat el servei durant els primers mesos de l'any.
Transport alternatiu per a la R2 Nord i la R11
Per minimitzar l'impacte del tall ferroviari, Renfe ha activat diferents mesures de mobilitat alternatives.
- En el cas de la R11, s'ha habilitat un servei especial d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Andreu. Paral·lelament, s'han reforçat els serveis Avant entre Girona, Figueres-Vilafant i Barcelona.
- Pel que fa a la R2, els trens amb destinació a l'Aeroport i Castelldefels surten des de l'estació de Sant Andreu. A la R2 Nord, els trens inicien el recorregut a Montcada i Reixac. Per arribar-hi, els usuaris poden utilitzar la línia R4 fins a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa i caminar aproximadament cinc minuts fins al punt de sortida dels serveis ferroviaris de la R2. Els passatgers de la R11, a més, han de fer transbordament a Granollers Centre per continuar el trajecte.