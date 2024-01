EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Consells per a unes compres cibersegures aquestes Festes

Amb l'arribada de les compres d’aquestes Festes, els ciberdelinqüents veuen una oportunitat extra per aprofitar-se dels consumidors en línia. Els seus ciberatacs -principalment mitjançant e-mail phishing i spam- intenten que les víctimes facin clic en enllaços falsos per infectar ordinadors i dispositius mòbils amb codi maliciós dissenyat per robar informació personal, contrasenyes i números de targetes bancàries. Per protegir-nos de malware i ciber-estafes que anuncien gangues o venen productes falsificats Carles Aguilar entrevista Ángel Ortiz, Director de Ciberseguretat de Cisco Espanya