La comunicació remota del dolor oncològic

La comunicació continuada remota del dolor oncològic evita urgències, hospitalitzacions i costos al sistema sanitari, segons conclusions del simposi Comunicació del Dolor en Càncer, organitzat per l'Associació d'Innovadors en eSalut i l'agència COM Salut, amb la participació de l'Associació Espanyola Contra el Càncer i el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC). Per als participants, la comunicació sobre dolor dels malalts de càncer s'ha de fer de manera continuada a través de solucions digitals, sense esperar la visita presencial, per poder ajustar el tractament, com ja passa en altres patologies. Carles Aguilar parla amb José Miguel Cacho, Consultor de Salut Digital i Vocal de l'Associació de Salut E-Salud.