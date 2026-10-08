Com perdre la por a la digitalització de les empreses amb Esofitec

La digitalització no és només cosa de grans companyies. Aquesta és una de les principals conclusions de la conversa mantinguda a La Brúixola amb Rodrigo Orlando, consultor ERP d’Esofitec, que defensa que el més important no és la mida del negoci, sinó tenir la informació ben organitzada per poder prendre millors decisions i créixer de manera ordenada. Segons Orlando, moltes de les reticències dels autònoms i les pimes davant la digitalització responen més a pors o barreres emocionals que no pas tecnològiques. Per això recomana començar identificant aquelles tasques repetitives que consumeixen més temps i buscar eines que ajudin a automatitzar-les amb l’acompanyament de professionals especialitzats. Pel que fa a la intel·ligència artificial, el consultor adverteix que abans d’implantar-la cal tenir els processos i les dades ben estructurats. “La IA és com la llum d’un traster: si hi ha desordre, el farà visible; si hi ha ordre, ajudarà a treballar millor”, explica. Tot plegat sense renunciar mai al criteri humà, que continua sent essencial a l’hora de prendre decisions.