Clara Montagut (CRIS Contra el Càncer): "La curació a dia d'avui és del 60%, en els últims 20 anys ha augmentat un 20%. Si seguim investigant podria arribar a un 80%"

Avui dilluns, 31 de març, es celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Colon. Aquest és el càncer de major incidència al nostre país després del de mama en dones i el del pròstata en homes: se’n van diagnosticar més de 44.000 casos el 2024. Dos terços dels pacients es diagnostiquen amb el tumor localitzat al colon, sense metàstasi a altres òrgans. Afortunadament, la ciència avança per permetre’n el tractament i la curació, per exemple, a través de la biòpsia líquida.

Del diagnòstic i també del tractament n'hem parlat amb una veu autoritzadísisma, com és la Clara Montagut, cap de secció de càncer digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona i investigadora de ‘CRIS Contra el Cáncer’: "Les causes les tenim ben estudiades. Hi ha una part que son factors com l'edat o la genètica, que no es poden modificar, però d'altres sí que els podem modificar, com per exemple evitar el consum d'alcohol, evitar el tabac, fer una dieta rica en fruites i verdures, i pobra en carn processades o vermelles, i fer un mínim d'exercici. Amb aquestes mesures podriem reduïr un 50% el risc de contrarure'n". Com veiem, gran part d'aquestes mesures tenen a veure amb l'aparell digestiu, i és que la metgessa recorda que "és un càncer als budells, on tenim microbiota i moltes bacteries que conviuen amb nosaltres, i un desequilibri en aquesta microbiota és el que pot acabar desencadenant en un càncer d'aquest tipus".

Un gest senzill però decisiu

En quant al tractament, Montagut recorda que "dos terços dels càncers de colon es diagnostiquen localitzats, i aquests s'operen i es tracten amb quimioteràpia, tractament durant sis mesos que s'injecta per via venosa i on hi ha efectes secundaris que obliguen a deixar de treballar, aquest és en la majoria dels casos". En aquest sentit, la biòpsia l'íquida esdevé una mesura gairebé obligatòria, ja que "es fa amb anàlisis de sang, on aquesta sang s'extreu com de manera rutinària. Amb aquesta extracció podem tenir molta informació sobre el càncer. Té moltes aplicacions en el dia a dia amb els pacients amb càncer, i una d'aquestes aplicacions és saber si un pacient amb càncer de còlon està curat o no esta curat. I en el cas que estigui curat enspodem estalviar aquesta quimioterapia complementaria, perque te un impacte molt gran en la persona, i ara s'esta treballant sobre l'aplicació d'aquesta biòpsia líquida". La importància dels sistemes de detecció precoç rau en que "la biopsia liquida ens pot ajudar a diagnosticar càncer de còlon de manera precoç, si el diagnostiquem abans que estigui avançat el podem curar, actualment ho fem amb programes de cribratge i diverses proves com aquestes biòpsies líquides".

La importància d'entitats com CRIS Contra el Càncer

La recerca ha rebut el 'Premi Excel·lència' de CRIS Contra el Càncer, organització que treballa pels tractaments especialitzats: "Qualsevol d'aquests avenços en tecnologia i ciència i tractaments que milloren els tractaments porten investigacio al darrere, i CRIS contra el càncer és una organitació sense ànim de lucre que recapta fons de la societat civil per poder-los destinar a investigadors per para el càncer, i un exemple seria aquesta biòpsia líquida de la que parlavem, gràcies a una ajuda de CRIS contra el càncer l'hem pogut plantejar com a solució", explicava Clara Montagut.

Fa falta més implicació

Tot i posar a disposició de la societat aquests cribratges que permeten detectar el càncer de colon de manera precoç, només un 47% de les persones en risc han aprticipat d'aquest cribratge: "Seria interessant incrementar aquest percentatge. A dia d'avui, el programa de cribratge de càncer colorrectal esta en una franja d'edat entre els 50 i els 70 anys, es tracta de fer un analisis de sang que es fa a domicili, es miren les femtes i es determina si hi ha sang o no, el que en casos porta a fer una colonoscopia per mirar l'intestí per dins i saber si hi ha càncer o no. D'aquests programes el numero de persones es inferior al 50%, xifres molt llunyanes del desitjable. la biopsia liquida és una manera d'augmentar aquesta xifra de persones", lamenta la cap de secció de càncer digestiu de l’Hospital del Mar de Barcelona. "El desitjable seria instaurar aquests cribratges, el que permetria disminuir la incidència i augmentar les curacions, ja que quan abans el detectem abans el podrem curar. Aquests cribratges haurien d'arribar a tota la població. L'edat d'incidència està reduïnt-se, cada vegada es diagnostiquen abans".

Prevenir abans de curar

Com estem ara mateix vers el càncer de còlon? Què podem fer per prevenir-lo o detectar-lo? Quins símptomes ens poden alertar?: "El primer de tot, si es te entre 50 i 70 anys s'ha de participar als cribratges fent analisis senzills, això permet detectar els càncers abans que es facin grans. A banda d'aixo, factors de risc, menjar bé fer esport, no fumar, poc alcohol o gens. Els simptomes d'alarma son canvis en el ritme deposicional, que duri vàries setmanes, amb diarrees o estrenyiment, o pèrdua de sang a les femtes de forma recurrent. La curació a dia d'avui és del 60%, en els últims 20 anys ha augmentat un 20% i avui en dia estem en aquestes taxes, per tant si seguim investigant esprem que en els proxims 10 anys s'arribi a un 80%, i aixo sera gracies a un diagnostic més precoç", explica la doctora.