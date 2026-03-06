Cinema i música a 'La Brúixola'

A la secció de cinema del Juan Torres d’aquesta setmana hem tornat a l’univers de Stephen King amb tres adaptacions destacades. La primera és The Life of Chuck, dirigida per Mike Flanagan i protagonitzada per Tom Hiddleston i Mark Hamill, una pel·lícula que combina drama i fantasia amb un to gairebé poètic per explorar el món interior del seu protagonista. També hem recuperat Doctor Sleep, la seqüela de The Shining que amplia l’univers del "resplandor" seguint el personatge de Danny ja adult. Finalment, el clàssic Cadena Perpètua, dirigit per Frank Darabont i interpretat per Tim Robbins i Morgan Freeman, continua sent una de les grans històries del cinema: un drama carcerari sobre l’esperança, l’amistat i la capacitat de resistir fins i tot en les circumstàncies més adverses.
Pel que fa a la música, l’agenda del cap de setmana arriba carregada i ens la porta la Marta Lozano. El 7 de març el productor i cantant Alizzz actua en concert dins del Let's Festival, mentre que el 9 de març serà el torn de la mítica Jeanette, una veu imprescindible del pop en castellà. A més, aquests dies també es parla del Polar Sound, que continua consolidant-se com un dels festivals d’hivern més populars. L’actualitat musical també passa per les grans cerimònies de premis: repassem alguns dels moments musicals que han deixat els Goya i posem el focus en els Brit Awards, una de les cites més importants del calendari musical internacional.