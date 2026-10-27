La ciberseguretat, clau per frenar les convocatòries violentes a les xarxes

El bloqueig de canals i grups a plataformes com Telegram pot dificultar l'organització de convocatòries violentes, però no n'impedeix necessàriament la reaparició.
Així ho ha explicat l'experta en ciberseguretat i CEO d'OnBranding, Selva Orejón, que considera imprescindible reforçar la coordinació entre les plataformes digitals, els jutjats i els cossos policials per identificar els responsables que promouen activitats delictives. Orejón assegura que existeixen eines tecnològiques per detectar i analitzar aquests moviments, però recorda que la prevenció d'aquestes situacions no és la funció principal de les grans plataformes digitals.
En aquest sentit, ha destacat les dificultats legals i operatives que comporta actuar contra empreses amb seus fora de l'àmbit europeu. L'experta també ha reivindicat la feina de les unitats especialitzades en ciberintel·ligència, tot i advertir que necessiten més recursos humans, econòmics i tecnològics.
Segons Orejón, la monitorització de les xarxes i l'anàlisi forense dels dispositius són eines fonamentals per anticipar riscos i investigar possibles episodis de violència organitzada.