Catalunya impulsa un centre pioner d’impressió 3D per revolucionar la medicina

Catalunya reforça la seva aposta per la innovació sanitària amb la creació d’un centre d’impressió de productes sanitaris en 3D impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l’Hospital del Mar i l’Hospital Clínic.
La nova infraestructura permetrà fabricar models anatòmics en tres dimensions per facilitar la planificació d’operacions, la formació dels professionals i la recerca mèdica. Així, els equips sanitaris podran estudiar amb més precisió cada cas abans d’una intervenció.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha destacat que la innovació és clau per millorar el sistema sanitari. El projecte també preveu, en un futur, fabricar pròtesis i altres dispositius destinats als pacients.
Per la seva banda, el president executiu del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha reivindicat el caràcter pioner de la iniciativa a nivell europeu. Segons el conveni, el Consorci aportarà l’espai i la tecnologia, mentre que els hospitals hi posaran el coneixement mèdic i els professionals especialitzats.