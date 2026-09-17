Beniamino Russo: “Barcelona està en el bon camí, però cal dedicar encara més recursos al drenatge urbà”

Les fortes pluges han tornat a provocar inundacions, talls de llum i afectacions al transport públic de Barcelona. Beniamino Russo, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC, considera que la ciutat disposa d’una xarxa de drenatge important, però alerta que cal continuar millorant-la davant els efectes del canvi climàtic.
Una resposta gairebé immediata
Russo ha explicat a La Ciutat que les precipitacions presenten una gran variabilitat segons el moment i el punt de la ciutat on descarreguen. Per això, un barri pot patir inundacions mentre en un altre pràcticament no hi ha incidències.
A més, l’orografia i la intensitat dels aiguats redueixen molt el temps de reacció: “La resposta entre el moment en què cau la pluja i els cabals que circulen pels carrers o les rieres és molt curta. Estem parlant de 20 o 30 minuts”.
L’expert ha advertit que cal estar preparats per a episodis d’aquest tipus, que “malauradament, seran cada vegada més freqüents i més intensos”.
Més enllà del clavegueram
Russo defensa que no es pot confiar en una única solució. Segons ha assenyalat, cal combinar nous col·lectors i dipòsits de retenció amb sistemes urbans de drenatge sostenible, capaços d’absorbir i filtrar una part de l’aigua.
També ha alertat que no n’hi ha prou amb disposar d’un bon clavegueram si l’aigua no hi pot entrar: “Hi ha un dèficit d’embornals i reixes. Si l’aigua no entra al clavegueram, continuarem tenint problemes als carrers”.
Per aquest motiu, prefereix parlar d’un sistema integral de drenatge urbà que actuï des del punt on cau la pluja fins a la seva evacuació o retenció al subsol.
Barcelona, millor preparada que altres ciutats
El professor considera que les inversions fetes des dels Jocs Olímpics han convertit Barcelona en un referent en aquest àmbit. Tot i això, insisteix que encara queden deures pendents: “S’han fet esforços i inversions, però cal dedicar-hi més recursos”.
Russo també ha recordat que Barcelona i Londres tenen una pluviometria anual semblant. La diferència és que, a la capital catalana, la pluja es concentra en episodis molt més intensos, mentre que a Londres es reparteix de manera més constant al llarg de l’any.