Rodalies manté tallada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac per un nou esvoranc

La circulació ferroviària continua interrompuda aquest dijous a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tot i que Adif ja ha finalitzat els treballs de reparació de les dues vies afectades per l’esvoranc provocat per les darreres pluges, Renfe encara no ha restablert el servei perquè està duent a terme les comprovacions tècniques prèvies necessàries per garantir la seguretat de la infraestructura.
Segons fonts ferroviàries, Adif ja ha posat les vies reparades a disposició de Renfe. Ara, però, la companyia ha de completar els anomenats reconeixements previs i les marxes blanques, les proves que es realitzen abans de recuperar la circulació habitual de trens.
La incidència s’ha produït molt a prop del punt on, el mes de juliol passat, es va registrar un esvoranc de grans dimensions als voltants de l’antic camp municipal de futbol de Vallbona. Aquest nou forat, causa per l'arrossegament de pedres, ha obligat a suspendre temporalment el trànsit ferroviari en un dels corredors més utilitzats de la xarxa de Rodalies.
Servei alternatiu
Per minimitzar les afectacions, Renfe ha posat en marxa un servei especial d’autobusos entre Sant Andreu i Granollers en tots dos sentits. El servei està senyalitzat a les estacions i opera amb una freqüència aproximada de 20 minuts.Els viatgers afectats asseguren que el dispositiu alternatiu habilitat funciona correctament, però admeten un evident cansament després d’encadenar diverses incidències a la xarxa ferroviària catalana durant els darrers mesos.
Malgrat l’impacte sobre la mobilitat, a l’estació de Sant Andreu la situació s’ha anat estabilitzant al llarg de la jornada. Si bé les primeres hores del matí han estat marcades per la confusió, els retards i el malestar dels viatgers, l’escenari actual és de relativa calma entre els usuaris habituals.