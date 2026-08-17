Capella avisa Salvador Illa que “no hi haurà nous acords” sense complir els actuals

La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, ha assenyalat com a prioritats de la segona part de la legislatura la reforma del finançament -i accelerar el traspàs total de l’IRPF-, la millora de la mobilitat, el traspàs de Rodalies i els acords pressupostaris en matèria serveis públics, educació i sanitat.
“El que esperem del que queda de mandat de Salvador Illa és el compliment dels acords”, ha assegurat Capella en una entrevista a Onda Cero. La portaveu d’ERC al Parlament ha reconegut que n’hi ha alguns en marxa, però “els principals” no s’han assolit.
Preguntada per una hipotètica reedició de l’acord d’investidura al 2028, Capella ha advertit Salvador Illa que “primer s’han d’assolir tots els objectius marcats”.
Traspàs de Rodalies i sistema aeroportuari
En matèria d’infraestructures, la portaveu parlamentària ha demanat “accelerar el traspàs de Rodalies” i un “sistema aeroportuària català”.
Ester Capella ha situat el debat en el canvi de model per fer que “els aeroports catalans treballin conjuntament”, més enllà de si cal ampliar el Prat o no”.
El Govern “té dèficits”
Ester Capella ha evitat parlar directament dimissions o la remodelació del Govern, perquè “és potestat del President”. Tanmateix sí que ha demanat que “cadascú assumeixi les seves responsabilitats” per acabar amb els “dèficits evidents” que té l’Executiu.
Pel que a la consellera d’Educació, Ester Niubó, la portaveu republicana ha reclamat assumir “responsabilitats” per la crisi amb els docents i l’error a les proves Pisa.