La caiguda del consum de vi i cava posa contra les cordes els viticultors catalans

La davallada del consum de vi i cava està generant una situació de gran incertesa entre els viticultors catalans a les portes d’una nova verema. Així ho denuncia Unió de Pagesos, que alerta que molts productors podrien quedar-se sense sortida per al seu raïm.
Després de superar els efectes de la sequera i recuperar uns nivells de producció més habituals, el sector s’ha trobat amb un nou obstacle: l’acumulació d’estocs als cellers. El descens del consum d’alcohol ha fet que moltes empreses disposin encara de grans reserves de vi i cava, fet que està reduint la seva disposició a comprar nova matèria primera.
Segons el sindicat, nombrosos cellers no estan signant els contractes habituals de compra de raïm, deixant els pagesos sense garanties a pocs mesos de l’inici de la collita. Aquesta situació genera una gran preocupació entre els productors, que desconeixen quin serà el destí de la collita d’enguany.
Davant d’aquest escenari, Unió de Pagesos reclama a la Generalitat i a les patronals del sector mesures urgents per corregir el desequilibri entre l’oferta i la demanda i evitar que els viticultors hagin d’assumir en solitari les conseqüències de la crisi.
Per visualitzar el seu malestar, el sindicat ha convocat una marxa lenta entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia el pròxim 10 de juliol.