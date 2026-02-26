El CAC reforça l’educació mediàtica amb el programa EduCAC i recursos per a escoles

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya impulsa des de 2017 el programa EduCAC, una iniciativa adreçada a escoles, docents, comunitat educativa i famílies amb recursos lliures i gratuïts per treballar l’educació mediàtica. Així ho explica la seva vicepresidenta, Laura Pinyol, que subratlla que es tracta d’una competència transversal que implica diversos agents, des del Departament d’Educació fins a les institucions europees.
Segons detalla, la Comissió Europea insta els consells reguladors a assumir també aquesta funció, i el programa EduCAC respon a aquesta necessitat amb materials pedagògics adaptats a diferents etapes educatives.
Pinyol defensa que parlar obertament d’educació mediàtica ja és un primer pas. “Que se’n parli en ell mateix ja és una bona idea perquè fa necessària aquesta educació col·lectiva”, assegura, tot remarcant que es tracta d’un àmbit que només es pot abordar amb implicació compartida.
EduCAC, una eina per aprendre a desxifrar el llenguatge audiovisual
El programa va néixer el 2017 com una iniciativa impulsada pel llavors conseller Salvador Alsius. Inicialment estava especialment pensat per a mestres i centres educatius, amb unitats didàctiques centrades en qüestions com l’espectacularització de les notícies, els realities o la publicitat.
Amb els anys, EduCAC ha ampliat recursos i ha consolidat també els Premis EduCAC, que enguany tanquen la 23a convocatòria, hereus dels antics Premis CAC a l’escola. Per al Consell, aquests guardons actuen com a termòmetre del que s’està treballant als centres i de com evoluciona el concepte d’educació mediàtica.
Sobre si aquesta matèria hauria de convertir-se en assignatura específica, Pinyol admet que hi ha divergència de criteris. Considera que limitar-la a una única hora lectiva podria resultar insuficient, ja que el consum i la producció audiovisual formen part de la vida quotidiana. En aquest sentit, aposta per una competència transversal amb objectius més definits.
Un repte col·lectiu davant la desinformació
La vicepresidenta del CAC defensa que la gestió de les pantalles i de les xarxes socials requereix regulació i criteri. Recorda que cap irrupció tecnològica no s’ha regulat per si sola i que cal afrontar el debat encara que comporti riscos d’error.
Pel que fa a la desinformació, insisteix que no és un problema exclusiu dels joves. “És un deure, un repte col·lectiu. Això ens impacta a tots”, afirma.
Pinyol defensa l’alfabetització mediàtica com a eina per aprendre a discernir i desenvolupar una mirada crítica. Tot i els riscos assegura que “No tenim altra alternativa que ser optimistas”.