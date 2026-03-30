''En Bones Mans' rep dos guardons del periodisme sanitari

El programa En Bones Mans, que dirigeix i presenta cada diumenge Robert Calvo de 6h a 8h a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya, acaba de rebre dos guardons de mans de diferents institucions de l'àmbit sanitari. El primer l'ha entregat la Fundación Grünenthal en la celebració de la gala de lliurament de la XVI edició dels seus Premios de Periodismo. Aquests reconeixements es fan a mitjans de comunicació i a periodistes que han contribuit a sensibilitzar la societat sobre el dolor crònic a Espanya, el seu diagnòstic, evolució i tractament. La presidenta d'aquesta fundació, Ana Martins, ha dit que els professionals guardonats "posen llum on no n'hi ha". La iniciativa compta amb l'aval de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut (ANIS).
Humanitat per tractar el dolor
Belén Gómez del Pino, micròfon en mà, es va passar un matí sencer descobrint aquestes dues unitats de la mà de la Sociedad Española del Dolor Es tracta de la Unidad de Dolor Adulto de l'Hospital La Paz i de la Unidad de Dolor Pediátrico del mateix centre. Duran la gravació del documental sonor, vam poder descobrir les seves tècniques i, sobretot, les mans que alleugen el dolor de grans i petits. La necessitat d'implementar aquest tipus d'unitats a tots els hospitals és vital perquè a Espanya hi ha 9 milions de persones amb patiment, amb dolor crònic. Dos milions i mig el pateixen cada dia de la vida. Un dolor que apaga la seva alegria i enfosqueix el seu futur. Tot seguit, pots escoltar el reportatge emès fa uns mesos i que ara hem recordat amb motiu d'aquest reconeixement.
Premi a la divulgació de la fagoteràpia
La Fundación Instituto Roche també ha celebrat aquests dies l'acte de lliurament dels premis corresponents a la XII edició del Premio de Periodismo en Medicina Personalizada de Precisión. En aquesta nova edició, la Fundación Instituto Roche ha registrat 200 treballs, 150 dels quals a la categoria de mitjans impresos i digitals i 50 a la categoria de mitjans audiovisuals. Això evidencia la consolidació d'aquest guardó com un referent per als professionals de la comunicació. La Medicina Personalitzada de Precisió és un concepte àmpliament reconegut i divulgat a la premsa generalista i especialitzada. Aquest 2026, la guanyadora a la categoria de mitjans audiovisuals ha estat Belén Gómez del Pino. El reconeixement arriba pel seu reportatge titulat 'El futur es diu fagoteràpia?', emès al programa En Bones Mans d'Onda Cero Catalunya.
Els virus bacteriòfags s'acoblen als bacteris i es multipliquen al seu interior fins a destruir-lo. S'utilitzaven a principis del segle passat per combatre infeccions i encara continuen emprant-se en alguns països. Però la seva recerca va quedar abandonada en favor dels antibiòtics. Ara, davant del risc de multi resistències, la ciència torna a mirar cap a ells. Aquest és el reportatge guardonat i que va elaborar fa uns mesos Belén Gómez del Pino.
La nova etapa del programa
Aquests dos reconeixements arriben en un moment de creixement del programa En Bones Mans, que des del mes de setembre del 2024 dirigeix i presenta Robert Calvo a Onda Cero Catalunya. Des de l'inici d'aquesta nova etapa, l'espai no ha deixat de sumar nous oients en cadascuna de les onades de l'Estudi General de Mitjans (EGM), assolint la major xifra en l'últim informe, amb 34.000 persones que cada diumenge posen la ràdio a les 6 del matí i s'hi queden fins les 8. La nova etapa del programa ha sumat nombroses veus, que ofereixen un aire distès a la vegada que rigorós a una marca històrica d'Onda Cero com aquesta.