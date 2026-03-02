La Bofill alerta que el sistema de beques exclou la meitat dels joves en situació de pobresa

La Fundació Bofill alerta que el sistema de beques educatives actual deixa fora la meitat dels joves catalans en situació de pobresa. Per això, demana a la Generalitat que millori i ampliï aquestes ajudes, aprofitant que des de l’1 de gener té transferides les competències per gestionar les beques dels estudis postobligatoris.
Des de la Bofill detallen que el curs passat hi havia uns 82.500 adolescents catalans d’entre 16 i 18 anys que patien pobresa, però que només uns 41.000 van obtenir una beca per continuar estudiant més enllà de l’ESO. En la mateixa línia, el cap de projectes de l’entitat, Miquel Àngel Alegre, recorda que l’abandonament escolar prematur s’ha enquistat a casa nostra entre els alumnes amb menys recursos. I tots dos fets, evidentment, estan estretament relacionats.
Deixar d'estudiar per manca de recursos
"El primer any que vaig demanar la beca me la van concedir i vaig començar a estudiar un cicle d'auxiliar d'infermeria. El segon any vaig continuar estudiant, però vaig haver de repetir perquè havia suspès una assignatura i m'havia deixat les pràctiques per al curs següent. Va ser per això, per repetir, que no em van tornar a donar la beca". És l’experiència d'en Salim Abati, un jove d’Igualada que, malgrat això, sí que va acabar el cicle, però després no va poder cursar el grau superior d'higiene bucodental que volia. Per això, ara treballa d'auxiliar per estalviar i pagar-se els estudis en un futur.
És per casos com aquest que la Fundació demana canviar els criteris de concessió de beques, per garantir que l’alumnat amb pocs recursos també tingui dret a fallar, a repetir curs o suspendre sense que això el condemni a deixar els estudis.
Rebre els diners massa tard
L’entitat també demana que els diners de la beca es rebin en començar el curs, i no en acabar-lo. Explica el perquè en Bilal Oukhiad, amic d’en Salim i també veí d’Igualada, que sí que va rebre la beca i està estudiant higiene bucodental: "Rebre'ls en acabar fa que no puguis aprofitar els diners per als estudis. De fet, quan m'arribin segurament ja hauré acabat d'estudiar. Posen molt d'èmfasi a demanar que els diners que ens ofereixen es destinin als estudis, però no ens ho posen fàcil", lamenta.
En aquest sentit, Alegre recorda que les beques han de servir tant per cobrir les despeses dels estudis, com per "reduir la pressió que tenen les famílies amb menys recursos quan un fill acaba l'ESO". "Una família amb pocs recursos que ha de contribuir a decidir què fa el seu fill o filla més enllà de l'obligatòria té un problema, té una disjuntiva. Tenir una beca facilita aquesta empenta cap a la decisió que continuï estudiant", assegura.
Amb tot, la Fundació Bofill reclama a Educació que augmenti la partida destinada a les beques, incorporant 134 milions als 77 que rep del Ministeri. També insta a incrementar-les i adaptar els barems al cost de vida de Catalunya, fent així que més alumnes hi puguin accedir.