Barcelona fa un pas més per limitar el lloguer de temporada i recuperar habitatge permanent

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment una nova regulació per posar fre al lloguer de temporada i reforçar l’ús residencial permanent dels pisos a la ciutat. La mesura, que implica una modificació del Pla General Metropolità (PGM), vol complementar la normativa aprovada pel Parlament i dotar el consistori d’eines per controlar i limitar aquest tipus de contractes.
L’objectiu principal és obtenir una radiografia precisa dels lloguers temporals a la capital catalana: saber quants n’hi ha, on es concentren i com es poden recuperar per al mercat d’habitatge habitual.
Suport de PSC, BComú i ERC
La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables de PSC, Barcelona en Comú i ERC, que defensen que aquesta regulació permetrà desenvolupar un pla especial per restringir al màxim els lloguers de temporada i evitar usos irregulars, especialment vinculats a l’activitat turística. Les regidores Laia Bonet, Gemma Tarafa i Eva Baró han subratllat que la ciutat necessita “més habitatge permanent” i “mecanismes efectius per combatre el frau” en un mercat cada vegada més tensionat.
Junts, PP i Vox hi voten en contra
Per contra, Junts, PP i Vox han rebutjat la iniciativa argumentant que genera “incertesa jurídica” i que pot tenir un impacte negatiu en la propietat privada. Els regidors Damià Calvet, Sònia Devesa i Liberto Senderos han criticat que la mesura “no resol el problema de fons” i pot “desincentivar la inversió”.
A l’espera de la validació de la Generalitat
La modificació del PGM haurà de ser validada ara per la Subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat. Si rep llum verda, reforçarà la regulació del lloguer de temporada aprovada pel Parlament el desembre passat i permetrà adoptar noves mesures per evitar que l’habitatge es destini a usos no residencials.
El PP porta al TC la llei catalana
El Partit Popular Català ha presentat avui un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la llei d’habitatge aprovada el desembre del 2025 al Parlament. Recordem que la llei regula el lloguer de temporada i el d’habitacions per evitar que se salti el topall de preus. Els populars consideren que la norma vulnera drets fonamentals, implica un excés competencial i suposa un trencament de principis constitucionals.