Al Barcelona se le ha olvidado competir

El Madrid sin hacer un gran partido ganó con relativa comodidad a un Barcelona poco agresivo durante una hora, poco competitivo y sin alma.

Blandos en defensa con nuevos errores en todos y cada uno de los goles del rival. Ter Stegen más no puede hacer. En defensa apenas se puede salvar a Kounde porque bastante hizo con regresar y forzar para jugar este duelo, pero también fue desbordado. En la media Busquets mal. No está fino el capitán y eso lo resiente mucho el equipo. No hacer falta en la jugada de Kroos que genera la superioridad final de Vinicius es grande y penalizó al equipo. Toni Kroos le pasó una y otra vez por encima. Pedri no está tan fino en su juego desde hace algunas semanas y también penaliza al grupo. De Jong voluntarioso, lucha pero es a veces como un pollo sin cabeza. Gavi entró tarde y le puso agresividad al equipo aunque a veces mal enfocada. Poco que salvar. Raphinha y Dembelé han entrado en una espiral en la que su juego es absolutamente inocuo y contagian a Lewandowski que lucha solo contra un muro. Menos mal que Ansu y Ferran Torres mejoraron lo que habían hecho sus compañeros y el Barcelona se enganchó con algo de orgullo a la lucha final del partido, aunque sin demasiado éxito al final.

Hemos vendido demasiado optimismo, y me incluyo , cuando este es aún un proyecto en construcción. Desde donde se venía y tan pronto no es fácil girar la tortilla por completo.

Algunos jugadores muy importantes empiezan a dar síntomas de no poder estar compitiendo siempre al máximo nivel y están empezando a quedar retratados y señalados. Parece que le ha llegado el momento al entrenador de empezar a refrescará al equipo. Realizar algunos cambios importantes para , a su vez, cambiar esta mala dinámica del equipo.

Xavi está obligado a tocar y dar con la tecla correcta. Aún está a tiempo a pesar de la semana negra negrísima del Barcelona.