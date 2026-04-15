Barcelona crea el Premi Internacional per la Pau en homenatge a Pau Casals

El primer lliurament del premi està previst per a principis del 2027, coincidint amb l’efemèride del músic català. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals i altres entitats vinculades a la promoció de la pau.
El guardó tindrà una dotació econòmica de 300.000 euros, que s’hauran de destinar íntegrament al desenvolupament o suport de projectes que fomentin els valors de la pau, el diàleg i la cultura.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat la creació del premi destacant-ne la rellevància en un context internacional marcat per conflictes armats i tensions geopolítiques.
Isabel Allende formarà part del Consell Assessor
El Consell Assessor del premi comptarà amb figures internacionals de prestigi, entre les quals destaca la senadora xilena Isabel Allende, filla de l’expresident Salvador Allende. Durant l’acte de presentació, Allende ha subratllat la importància de mantenir viu el compromís global amb la pau i ha celebrat que Barcelona impulsi un reconeixement d’aquestes característiques.
Un acte amb representació diplomàtica internacional
A la presentació del premi hi han assistit setze cònsols de diversos països, reforçant el caràcter internacional de la iniciativa. L’acte s'ha tancat amb una interpretació del Cant dels Ocells, peça emblemàtica associada a Pau Casals i símbol universal de pau i esperança.