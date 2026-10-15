Barcelona avala apujar fins a un 150% l’IBI als pisos turístics

L’Ajuntament de Barcelona ha fet aquest dijous el primer pas per incrementar fins a un 150% l’Impost de Béns Immobles (IBI) als habitatges d’ús turístic. La proposta ha rebut l’aprovació inicial del ple municipal gràcies als vots favorables del PSC, els Comuns i Esquerra, i haurà de superar una aprovació definitiva prevista per al mes de desembre.
La nova regulació estableix un recàrrec progressiu en funció del nombre de llicències de pisos turístics que acumuli cada propietari. Així, els titulars d’un únic habitatge turístic hauran d’assumir un increment del 50% de l’IBI; els que en tinguin dos o tres, del 100%; i els propietaris de quatre o més llicències, del 150%.
Segons dades del consistori, actualment hi ha prop de 10.600 habitatges d’ús turístic a Barcelona, i sis de cada deu estan en mans de propietaris que concentren quatre llicències o més. El tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, ha defensat la mesura com una eina per actuar sobre la concentració d’aquests allotjaments a la ciutat.
Els Comuns i Esquerra han donat suport a la iniciativa argumentant que contribueix a regular l’impacte del turisme sobre l’habitatge i la convivència a la capital catalana.
Pel que fa a l’oposició, Junts ha optat per l’abstenció. El regidor Damià Calvet ha justificat la posició del seu grup lamentant la manca de negociació prèvia amb el govern municipal.
En canvi, PP i Vox han votat en contra de la proposta i han acusat de castigar els propietaris dels pisos.