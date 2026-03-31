El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la solidaritat abans de marxar de vacances

Dona sang és un acte de generositat. És senzill, no comporta maldecaps i produeix una satisfacció com poques coses a la vida. I a més, se salven vides. Cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per garantir els tractaments de pacients oncològics, persones amb hemorràgies, pacients amb defenses baixes, víctimes d'accidents de trànsit o persones que necessiten intervencions urgents. "La sang no es fabrica, i és imprescindible tenir reserves per atendre qualsevol imprevist", diu a La CiutatGal·la Cortel, cap de campanyes del Banc de Sang i Teixits.
🩸 Una donació salva tres vides
Per cada donació de sang, tres persones podran sobreviure. I és que de la sang, se n'aprofiten tres components: glòbuls vermells, plaquetes i plasma. "Moltes persones no donen sang perquè ningú els ha explicat fins a quin punt és necessària", explica Cortel. Quan algú ho prova per primera vegada, diu, sovint lamenta no haver-ho fet abans. A Catalunya, les reserves actuals són òptimes. I és que tenim reserves per uns 6 o 7 dies. Però des del Banc de Sang i Teixits asseguren que això és un marge estret. Vent, pluges o cancel·lacions de campanyes poden posar en risc la disponibilitat als hospitals.
🩸 Qui i com pot donar?
Un dels temes que més preocupa el Banc de Sang i Teixits és el canvi de tendència en la franja d'edat d'entre 36 i 45 anys, on les donacions han disminuït després de la pandèmia. Per això es fa una crida especial als joves perquè s'estrenin com a donants. Aquest acte de generositat es pot fer fins que la persona té uns 65 o 70 anys, segons cada cas. Aquesta Setmana Santa, es poden fer donacions als punts habituals arreu del territori. A més d'aquests, es reforçaran l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau, tots dos a la capital catalana.
Tota la informació sobre localitzacions i altres dades, estan al web bancsang.net