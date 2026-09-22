El Banc de Sang reclama més donants de medul·la òssia, especialment homes menors de 30 anys

En el marc del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a continuar ampliant el nombre de persones inscrites al Registre de Donants de Medul·la Òssia, el REDMO. A Catalunya, el registre ja supera els 85.000 donants.
Durant els darrers cinc anys, 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o limfomes, han pogut rebre un trasplantament de medul·la òssia gràcies a aquests donants.
L’objectiu és arribar a 7.000 noves inscripcions anuals
L’any 2025 es van registrar 5.500 nous donants, però el Banc de Sang considera que cal incrementar aquesta xifra. Laura Medina, cap de donació de moll de l’os del Banc de Sang i Teixits i responsable del banc de l’Hospital de Sant Pau, explica que “l’objectiu hauria d’estar més a prop de les 7.000 inscripcions anuals”.
El perfil de donant que es busca especialment és el d’un home menor de 30 anys, tot i que es poden inscriure al registre persones d’entre 18 i 40 anys. Medina assegura que “tant els homes com les dones són benvinguts”, però actualment hi ha més dones inscrites i, en determinats casos, els centres de trasplantament prioritzen els homes.
La medul·la òssia, la “fàbrica de la sang”
La medul·la òssia és l’encarregada de fabricar, entre d’altres, els glòbuls vermells i els glòbuls blancs. Quan aquesta “fàbrica de la sang” deixa de funcionar correctament i els tractaments no són suficients, pot ser necessari substituir-la mitjançant un trasplantament.
La primera opció és trobar un familiar compatible al cent per cent, però això només passa en un de cada quatre casos. Quan no hi ha un donant familiar compatible, es recorre al registre de donants no familiars.
Una donació senzilla i majoritàriament sense cirurgia
En més del 95% dels casos, la donació es fa mitjançant una màquina d’afèresi que separa els components de la sang i permet recollir les cèl·lules mare necessàries. Abans, el donant rep durant quatre dies unes injeccions subcutànies per estimular la sortida d’aquestes cèl·lules al torrent sanguini.
Aquest tractament pot provocar efectes secundaris semblants als d’un procés gripal, com mal d’ossos, mal de cap o malestar general. Segons Laura Medina, són molèsties que habitualment es poden alleujar amb analgèsics i que permeten continuar amb les activitats quotidianes.
La responsable del Banc de Sang i Teixits recorda que “menys d’un 5% escull la donació per extracció directa”, que requereix una intervenció quirúrgica, i subratlla que la majoria de donacions es toleren bé. “Si volem fer un acte solidari al llarg de la nostra vida, no se m’acut res més solidari que donar vida a una persona que ho necessita”, afirma.