L’educació mediàtica és clau perquè infants i joves puguin interpretar de manera crítica allò que veuen i escolten cada dia. En una nova edició de la secció 100x100 dedicada a aquesta qüestió, hem conegut la tasca d’Aula Mèdia, una associació que fa més de vint anys que treballa per incorporar l’educació mediàtica als centres educatius.
Formació i materials didàctics
Xavier Breil, docent de l’escola Sadako, formador de professorat i col·laborador d’Aula Mèdia, ha explicat que l’entitat desenvolupa accions de sensibilització, formació per a docents i materials pensats per treballar aquests continguts a l’aula.
Entre els recursos impulsats hi ha una àmplia seqüència didàctica en línia, amb unitats sobre diferents àmbits de l’educació mediàtica, i el projecte Dona’m la teva mirada, un material multimèdia que explica, d’una manera senzilla i entretinguda, els fonaments del llenguatge audiovisual.
Comprendre millor el que veiem
Breil també ha destacat la importància d’analitzar la publicitat, les imatges i els missatges audiovisuals per entendre com es construeixen i quina influència poden tenir en la nostra manera de pensar.
L’objectiu d’aquest tipus de recursos és oferir eines pràctiques perquè el professorat pugui treballar l’esperit crític de l’alumnat i ajudar-lo a interpretar amb més criteri el que rep a través de les pantalles.