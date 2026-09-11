Aliança Catalana marca la Diada malgrat no participar en l'ofrena a Rafael Casanova

L'absència d'Aliança Catalana a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova no ha impedit que la formació de Sílvia Orriols es convertís en la gran protagonista política de l'inici de la Diada Nacional de Catalunya. La irrupció del partit al panorama polític català ha alterat les estratègies de la resta de formacions, que han trobat en l'extrema dreta independentista un adversari compartit.
L'acte ha començat puntualment a les nou del matí amb l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encapçalat l'ofrena del Govern. Els Segadors han tornat a sonar davant del monument de Rafael Casanova en una cerimònia marcada per un missatge transversal: la defensa d'una Catalunya integradora i el rebuig als discursos d'odi.
Institucions com la Generalitat, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona han aprofitat les seves intervencions per reivindicar una Catalunya oberta i d'acollida. Sense esmentar en cap moment Aliança Catalana, les paraules de la consellera portaveu, Sílvia Paneque, del president del Parlament, Josep Rull, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han estat interpretades com una resposta als plantejaments que defensa la formació de Sílvia Orriols.
En l'àmbit polític, PSC i Comuns han reivindicat la capacitat de mantenir una majoria progressista a Catalunya. Les seves dirigents, Lluïsa Moret i Jéssica Albiach, han defensat la necessitat de continuar teixint acords davant del nou escenari polític que dibuixen les enquestes.
Per contra, Esquerra Republicana i Junts han deixat en un segon terme dossiers com l'amnistia o el finançament singular per centrar les seves crítiques en el Govern de Salvador Illa. Els secretaris generals d'ERC i Junts, Elisenda Alamany i Jordi Turull, han coincidit a denunciar una manca d'ambició nacional de l'executiu, un factor que, al seu parer, afavoreix el creixement d'Aliança Catalana entre una part de l'electorat independentista.
L'ofrena floral s'ha desenvolupat sense incidents i sota un ampli dispositiu policial. Un cordó dels Mossos d'Esquadra ha limitat l'accés ciutadà al monument de Rafael Casanova i ha obligat a tallar durant diverses hores la ronda de Sant Pere i alguns dels carrers adjacents.