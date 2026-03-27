Àlex Pérez, cantant: "La música està per compartir, no per competir"

En l’entrevista, Àlex Pérez, compositor i cantant, explica que el seu nou àlbum, 'Ara', representa la seva primera experiència completament dedicada al seu projecte, on ha pogut concentrar-se en composar i produir amb la llibertat de seguir la seva veu interior. Destaca que, malgrat haver creat discos anteriors, aquest és el moment en què es sent plenament centrat en la seva trajectòria com a artista.
Pérez subratlla la vessant coral de la música, explicant com moltes persones contribueixen a fer possible un àlbum, des de productors i enginyers fins a músics i col·laboradors. Afirma que per ell la música és compartir experiències i emocions, i que les cançons es construeixen millor amb la contribució de diversos artistes, no com un acte individual.
El compositor també parla de la seva filosofia sobre la creació musical: quan compon per altres, es permet anar més enllà i explorar sense inseguretats; quan crea per a ell mateix, escolta la seva veu interior i elimina pors. A més, destaca la seva participació en el projecte 'Canti Qui Pugui', unes colònies musicals per a nens i nenes, on l’objectiu és fomentar valors com el respecte, el treball en equip i l’amor per la música.