Com funciona el rescat de fauna marina al litoral català

Lluny dels tòpics que associen les nostres platges exclusivament amb la massificació, el Mediterrani català acull una biodiversitat molt significativa. Espècies com tortugues marines, cetacis o mantes conviuen en aquestes aigües, tot i que sovint ho fan mar endins i passen inadvertides. Des del CRAM recorden que compartir mar amb aquesta fauna és una realitat, i que cada cop hi ha més episodis visibles, com l’augment de nius de tortuga o l’albirament de grans espècies.
La Fundació CRAM treballa des de fa 30 anys en la protecció d’aquest medi a través de tres grans línies: el rescat i atenció clínica, la investigació i la sensibilització. Amb un servei operatiu les 24 hores del dia, l’entitat actua sempre que es detecta un animal en dificultats, sovint gràcies a l’avís ciutadà a través del 112. La majoria de casos estan relacionats amb l’activitat humana, com la pesca accidental, les col·lisions amb embarcacions o la presència de plàstics, una problemàtica especialment preocupant.
Més enllà de la intervenció directa, el CRAM també posa l’accent en la conscienciació social. Activitats com l’alliberament de tortugues, o “retorn al mar”, permeten apropar aquesta realitat a la ciutadania i visibilitzar la feina feta. A més, alerten de fenòmens com l’augment de la nidificació a Catalunya, vinculada a l’escalfament global, que evidencia els canvis que està experimentant l’ecosistema marí i la necessitat de protegir-lo activament.