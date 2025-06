Airbnb: "S'ha fet una mala interpretació en un context innecessàriament hostil"

Jaime Rodríguez de Santiago, director general d'Airbnb Màrqueting Servies, es mostra optimista a 'La Brúixola' després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el seu equip de govern. De Santiago defensa que "el lloguer de curta durada pot ser una opció idònia per fer dispersions que puguin ajudar al creixement econòmic d'alguns territoris". El director general explica que des del 2018 col·laboren amb l'ajuntament: "ens notifiquen els pisos que creuen que no compleixen amb la normativa perquè els retirem". Preguntat per si hi ha alguna relació entre la demora de retirada de 800 anuncis tal com l'ajuntament va demanar el mes de març, De Santiago ho desvincula de la promesa de Collboni d'eliminar els pisos turístics a Barcelona el novembre del 2028: "s'ha fet una mala interpretació en un context innecessàriament hostil".