Aliki Nikolaou: "no vaig abraçar a ningú en tres mesos"

A l' Aliki Nikolaou li van diagnosticar càncer de mama el març del 2021. El desembre del mateix any, es va sotmetre a una cirurgia que li va mutilar el pit que estava més afectat pel càncer. Després d'un procés de combat contra el càncer amb diverses complicacions, Nikolaou ens explica que el 2023 es va aprovar un decret per limitar el temps d'espera per rebre l'operació de reconstrucció de pit . "El problema és que tots els casos de càncer de mama amb mastectomia (amputació d'un o dos pits) d'abans de l'entrada en vigor del decret no es contemplaven", diu Nikolaou. Això feia, que els casos d'abans de l'any 2023 anessin a parar a la cua de la llista d'espera i "passaven per davant els nous casos".

"El 2024 em van dir que em quedaven uns 2-3 anys per rebre la reconstrucció. Em vaig ensorrar" , diu Nikolaou i explica que la lluita per combatre aquesta injustícia va permetre que es recuperés. Ella i més dones afectades per la mateixa circumstància van personar-se al Parlament per debatre aquesta qüestió. L'Aliki Nikolaou, finalment, després de molts anys de lluita, va ser operada el gener d'aquest any. " La lluita no ha acabat . Hem de seguir fins que totes les dones tinguin el dret garantit a una reconstrucció de pit en un termini que no sigui exagerat, com el d'ara", conclou Nikolaou.