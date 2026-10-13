"És un acord històric entre Esquerra i Podem"

El professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, Jesus Maestro, considera que l'entesa beneficia especialment ERC i respon a una aposta estratègica per reforçar l'espai de l'esquerra. Segons Maestro, l'acord evidencia que "la secció més d'esquerres d'Esquerra Republicana ha guanyat la partida" dins del partit i representa una "victòria del pragmatisme d'esquerres" encarnat per Gabriel Rufián. Maestro sosté que l'aliança també permet a Podem mantenir pes polític en un context electoral complicat.
El professor admet que la decisió ha sorprès una part de la militància republicana i apunta que, probablement, "difícilment hauria tingut el vistiplau de les bases" si s'hagués sotmès a consulta interna. Tot i això, considera que la direcció del partit ha optat per una lectura pragmàtica de l'escenari polític actual. Pel que fa a les conseqüències electorals, Maestro creu que el pacte podria donar rèdits a curt termini. "No només seguirà amb el seu suport una part de l'electorat, sinó que ampliarà una mica més la base", assegura, apuntant que l'acord podria atreure votants d'esquerres desencantats amb la fragmentació del seu espai polític.
Sobre el futur de les aliances progressistes, el politòleg considera que el moviment complica les aspiracions del projecte Front Ampli impulsat per Ada Colau. Amb tot, defensa que una manca d'acords entre les diverses forces d'esquerra podria acabar afavorint les opcions de la dreta.
Finalment, Maestro defineix l'entesa entre ERC i Podem com un "acord històric" perquè, segons destaca, és la primera vegada en dècades que els republicans estableixen una aliança d'aquestes característiques amb una formació d'àmbit estatal per impulsar un programa compartit d'esquerres.