L’estudi assenyala que, des de l’any 2000, el PIB real ha augmentat un 50%, mentre que els salaris només ho han fet un 4%. En aquest context, el 72% de la població tem no arribar a final de mes i la meitat només pot cobrir les necessitats bàsiques.
La situació és especialment complicada per als llogaters: el 65,3% només pot assumir les despeses essencials, davant del 44% dels propietaris.
“Els llogaters pateixen més, però també hi ha una altra bretxa: qui podrà heretar i qui no. Aquesta diferència farà créixer encara més la desigualtat social”, ha explicat a La Ciutat Rubén Martínez, investigador de l’IDRA.
Suport a limitar els preus i apujar els impostos als més rics
Més del 80% dels enquestats defensa topar el preu dels aliments i crear una distribuïdora pública. A més, set de cada deu persones consideren que els ciutadans amb més ingressos haurien de pagar més impostos.
Segons Martínez, aquest suport evidencia que “la gent percep que calen altres mesures i una altra manera de regular l’economia”, perquè els pactes socials que permetien treballar i construir un patrimoni “s’han trencat”.