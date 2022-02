4 quatre dels 8 tipus de càncers diagnosticats amb més freqüència al món estan relacionats amb l'aparell digestiu

Es considera que quatre dels 8 tipus de càncers diagnosticats amb més freqüència al món estan relacionats amb l'aparell digestiu, segons l'informe de “les xifres en càncer 2021” de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) que es basa en els registres del 2020 per al 2021 i l'estudi de la Xarxa Espanyola de Registre de Càncer (REDECAN) que reflecteixen els casos incidents estimats per al 2021. Per això, des de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) posa de manifest la importància de promoure les mesures preventives, ja que modificar i evitar els factors de risc, a més de seguir els programes de detecció precoç, redueix la mortalitat als càncers. Entrevistem la Dr. Carolina Malagelada, Digestòloga de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) i Secretària de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD).)