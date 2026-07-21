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Detingut un jove de 18 anys a Soses relacionat amb la mort violenta d'una veïna

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home de 18 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys de Soses (Segrià).

Agencias

Lleida |

Detingut un jove de 18 anys a Soses relacionat amb la mort violenta d'una veïna
Detingut un jove de 18 anys a Soses relacionat amb la mort violenta d'una veïna | ACN - Alba Mor

Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'aquest dilluns. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a tres quarts d'onze de la nit, van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari.

Arran del succés, l'Ajuntament de Soses ha decretat tres dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci, que va reunir desenes de veïns per donar suport a la família de la víctima, molt coneguda al poble on feia dècades que hi vivia i també a Aitona, municipi on va néixer.

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