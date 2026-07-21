Detingut un jove de 18 anys a Soses relacionat amb la mort violenta d'una veïna

Segons ha informat la policia, l'home ha sigut detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'aquest dilluns. Els fets haurien passat dissabte al vespre, després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a tres quarts d'onze de la nit, van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari.
Arran del succés, l'Ajuntament de Soses ha decretat tres dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci, que va reunir desenes de veïns per donar suport a la família de la víctima, molt coneguda al poble on feia dècades que hi vivia i també a Aitona, municipi on va néixer.